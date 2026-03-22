İstanbul'da parkta şüpheli ölüm: Sabaha karşı cansız bedeni parkta bulundu
İstanbul Ümraniye’de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki bir parkta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
İstanbul Ümraniye ilçesinde gece saatlerinde bir parkta bulunan cansız beden, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerinde meydana gelen olayda, emniyet güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Saat 01.30 sularında parktan geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri park çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme uzmanları delil toplama çalışmalarını titizlikle yürüttü.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Olayın bir cinayet mi yoksa doğal bir ölüm mü olduğu, yapılacak otopsi ve çevredeki güvenlik kameralarının taranmasının ardından netlik kazanacak.