İstanbul'da pazar günü büyük elektrik kesintisi! İşte elektrik verilemeyecek ilçeler ve mahalleler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 15 Mart Pazar günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 5 ilçede bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabah erken saatlerinde başlayacak kesintilerin akşamüstü 16.00'ya kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti yapılacak mahalle ve sokak detaylarını kontrol etmeleri öneriliyor. İşte gün boyu sürecek kesintinin detayları...
Elektrik şebekelerinde yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da planlı kesintiler devam ediyor. BEDAŞ, 15 Mart Pazar günü yapılacak altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere enerji verilemeyeceğini bildirdi. Çalışmaların sabahın erken saatlerinde başlayıp 16.00’a kadar tamamlanması hedefleniyor.
BEDAŞ, çalışmaların belirtilen süreden önce bitirilmesi durumunda elektriğin daha erken verilebileceğini belirtti. Vatandaşların, kesinti süresince elektrikli cihazlarını prizden çekmeleri ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatıldı.
BEDAŞ’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, kesintiden etkilenecek ilçeler şu şekilde sıralandı:
Arnavutköy
Nakkaş Mah. / Yassıören Mah. ve civarı
09:00 – 16:00
Arnavutköy
Ömerli Mah., Borahan, Yiğiter Sk. ve civarı
09:00 – 16:00