İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada

"ÜÇ KEZ PATLAMA OLDU"

Olayı gören bir vatandaş, "Tam kapının önündeydim. Dükkanımız burası zaten. Üç kez patlama oldu. İlki hafif bir patlamaydı. Büyük ihtimal herhalde çalışan arkadaşlar kaçıştı. Daha iyi oldu. Sonra ikinci üçüncü patlama oldu dışarıya alevler geldi. Hatta arabaların üstlerine geldi. Arabalar alev aldı, çektiler onları hemen. Sonra direkt itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Trafo diyorlar, içeride ocak var döküm işi yapıyorlar zaten. Ocak patladı diyorlar ama tam olarak ne bilmiyorum, hala patlama tehlikesi var diyorlar şu anda. Yaralanan hiçkimse olmadı. İtfaiye zaten baktı içeri. Döküm işi yapıyorlar." diye konuştu.