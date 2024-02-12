İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada
İstanbul Başakşehir'de iki katlı demir döküm atölyesinde art arda 3 patlama meydana geldi. Patlamalar sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 14.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir demir döküm atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı atölyenin birinci katında bulunan endüksiyon kazanında sızıntı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden çalışanlar atölyeden çıktıktan sonra art arda 3 patlama yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrasında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"ÜÇ KEZ PATLAMA OLDU"
Olayı gören bir vatandaş, "Tam kapının önündeydim. Dükkanımız burası zaten. Üç kez patlama oldu. İlki hafif bir patlamaydı. Büyük ihtimal herhalde çalışan arkadaşlar kaçıştı. Daha iyi oldu. Sonra ikinci üçüncü patlama oldu dışarıya alevler geldi. Hatta arabaların üstlerine geldi. Arabalar alev aldı, çektiler onları hemen. Sonra direkt itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Trafo diyorlar, içeride ocak var döküm işi yapıyorlar zaten. Ocak patladı diyorlar ama tam olarak ne bilmiyorum, hala patlama tehlikesi var diyorlar şu anda. Yaralanan hiçkimse olmadı. İtfaiye zaten baktı içeri. Döküm işi yapıyorlar." diye konuştu.