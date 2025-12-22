İstanbul'da peşpeşe cinayet operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

Saldırıda hayatını kaybeden Ü.B.'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, silah ve motosikleti kullanan, şüphelilerin kaçmasına yardım eden, şüphelilere yer temin ederek silahı saklayan ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen kişilerden 1'inin yaşı küçük olmak üzere 12 şüpheli İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.