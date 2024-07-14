İstanbul'da plajda facia: 1 ölü, 1 kayıp

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından dün günboyu gerçekleştirilen aramalarda O.'ya ulaşılamadı. O. ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa G. ise, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Çalışmalar bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen O.'nun yakınları da arama çalışmalarını takip etmek için olay yerine geldi.