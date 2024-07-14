İstanbul'da plajda facia: 1 ölü, 1 kayıp
İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda 1 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'na denize girmek için giden Ersin O.ve arkadaşı Mustafa G., öğle saatlerinde dalgalar arasında gözden kayboldu. O sırada sahilde bulunan Recep K., O.'yu ve arkadaşını kurtarmak için denize girdi; bir süre sonra Recep K. dalgalar arasında kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerinde Recep K.'nin cansız bedenine ulaştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından dün günboyu gerçekleştirilen aramalarda O.'ya ulaşılamadı. O. ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa G. ise, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Çalışmalar bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen O.'nun yakınları da arama çalışmalarını takip etmek için olay yerine geldi.
"DENİZ ALDI OĞLUMU VERMİYOR"
O.'nun yakınları da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Ersin O.'nun 10 yıllık evli ve 1 erkek çocuğu sahibi olduğu ve plaja dün öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte denize girmek için geldiği öğrenildi. O.'nun annesi ise, 'Deniz aldı oğlumu vermiyor' diyerek ağladı.
"DÜN 4-5 ARKADAŞ BURAYA GELMİŞLER"
O.'nun amcasının oğlu Hüseyin O., " Dün öğlen 02.00 gibi buraya gelmişler. 4- 5 arkadaş gelmişler. Birinin cansız bedenine ulaşıldı şu anda. Amcamızın oğlunu bekliyoruz boğulduğuna da emin değiliz. İnşallah hayırlısı olsun. AFAD ile beraber Jandarma ekipleri ve dalgıçlar aradıklarını söylediler. Onun dışında bir gelişme yok. 35 yaşında 1 oğlu vardı 10 senelik evliydi " dedi.