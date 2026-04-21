İstanbul'da plazada korku dolu anlar: Çatıda kurtarılmayı beklediler
İstanbul Pendik'te 6 katlı iş merkezinin giriş katında çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edildi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Esenyalı Mahallesi Uygar Sokak’ta bulunan 6 katlı iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan duman tüm katları sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binanın alt katlarında bulunan çalışanları tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. Üst katlarda mahsur kalanlar ise çatıya çıkarak yardım bekledi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven araçlarıyla çatıdaki kişileri kurtardı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta müdahale etti.
Öte yandan dumandan etkilenen bir kediye de oksijen verildi. Kedi, daha sonra belediye ekipleri tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)