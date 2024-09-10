İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Şişli'de manevra yapan bir polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan BİRİ hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde geri manevra yapan polis memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yaralılardan E.K. hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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