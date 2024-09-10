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İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Şişli'de manevra yapan bir polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan BİRİ hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 1

Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 

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İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde geri manevra yapan polis memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. 

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İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Resim: 4

Yaralılardan E.K. hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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