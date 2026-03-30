İstanbul'da polis servisi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının da karıştığı kazada 17'si polis 30 kişi yaralandı. Şehit olduğu açıklanan polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğü bildirildi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen servis aracı ile otomobilin karıştığı kaza yaptı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken otomobil refüje düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralıların 17'sinin polis olduğu belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı.
Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. (DHA)