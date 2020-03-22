İstanbul’da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı

Ancak Beyoğlu Kasımpaşa’da 65 yaş üstü yaşlılar bu yasağa uymadı. İhbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği görevlileri, yasağa uymayanları uyarmak için semte geldi. Cami avlusunda ve sokaklarda oturan yaşlıların yanına giden polis, onları evlerine gitmeleri için tek tek uyardı. Polisin “65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin” anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine gitti.