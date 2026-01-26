İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti
İstanbul Esenyurt’ta, polis ekiplerince ağır tonajlı bir araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: DHA / İHA
Esenyurt’ta 21 Ocak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
1 / 7
Bu kapsamda ekiplerce şüpheli olduğu değerlendirilen ağır tonajlı bir araçta arama yapıldı.
2 / 7
Çalışmalar sırasında aracın her noktası didik didik incelendi. Hassas burunlu köpekler eşliğinde yapılan arama sırasında, araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
3 / 7
Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı.
4 / 7