İstanbul'da polisin durdurduğu şüpheli kamyonun jantından çıkanlar şoke etti

İstanbul Esenyurt’ta, polis ekiplerince ağır tonajlı bir araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA / İHA
Esenyurt’ta 21 Ocak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. 

Bu kapsamda ekiplerce şüpheli olduğu değerlendirilen ağır tonajlı bir araçta arama yapıldı. 

Çalışmalar sırasında aracın her noktası didik didik incelendi. Hassas burunlu köpekler eşliğinde yapılan arama sırasında, araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı. 

