İstanbul'da polisin gözü önünde uyuşturucu ticareti

Şüphelilerden biri polis memurunun yanına geldiğini görünce elindeki uyuşturucu madde poşetine tekme atarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Cengiz E. ve Umut G. olduğu tespit edilen şüpheliler Şehit Adem Başar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.