  İstanbul'da profesör evinde ölü bulundu

İstanbul'da profesör evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. T.B. evinde ölü bulundu.

Kaynak: DHA
Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B.'ye ulaşamayan avukatı, B.'nin yaşadığı dairesine gitti. 

Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan ekipler, T.B.'nin hareketsiz yattığını gördü. 

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

B.'nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. (DHA)

