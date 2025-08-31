İstanbul'da profesör evinde ölü bulundu
İstanbul Şişli'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. T.B. evinde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B.'ye ulaşamayan avukatı, B.'nin yaşadığı dairesine gitti.
1 / 6
Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan ekipler, T.B.'nin hareketsiz yattığını gördü.
2 / 6
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
3 / 6
B.'nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. (DHA)
4 / 6