İstanbul'da psikopat ağabey dehşeti: Kardeşine kızdı mahalleyi ateş çemberine aldı
İstanbul Sultangazi'de kardeşinden istediği parayı alamadığı öne sürülen bir kişi, kardeşinin park halindeki cipini ateşe verdi. Alevlerin sardığı 3 araçta hasar oluşurken 2 kişinin sokak içerisinde yürümesi, aracı ateşe verdikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 50. Yıl Mahallesi'ndeki meydana geldi. İddiaya göre; kardeşinden para isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca telefonla aradığı abisini 'aracını yakacağım' diyerek tehdit etti.
Olayın ardından dün gece parayı vermeyen kardeşin park halindeki cipi yandı. Araçta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek cipin önünde ve arkasındaki 2 araca daha sıçradı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipler alevlerin sardığı 3 araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.
