  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da psikopat ağabey dehşeti: Kardeşine kızdı mahalleyi ateş çemberine aldı!

İstanbul'da psikopat ağabey dehşeti: Kardeşine kızdı mahalleyi ateş çemberine aldı

İstanbul Sultangazi'de kardeşinden istediği parayı alamadığı öne sürülen bir kişi, kardeşinin park halindeki cipini ateşe verdi. Alevlerin sardığı 3 araçta hasar oluşurken 2 kişinin sokak içerisinde yürümesi, aracı ateşe verdikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da psikopat ağabey dehşeti: Kardeşine kızdı mahalleyi ateş çemberine aldı - Resim: 1

Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 50. Yıl Mahallesi'ndeki meydana geldi. İddiaya göre; kardeşinden para isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca telefonla aradığı abisini 'aracını yakacağım' diyerek tehdit etti. 

1 / 13
İstanbul'da psikopat ağabey dehşeti: Kardeşine kızdı mahalleyi ateş çemberine aldı - Resim: 2

Olayın ardından dün gece parayı vermeyen kardeşin park halindeki cipi yandı. Araçta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek cipin önünde ve arkasındaki 2 araca daha sıçradı. 

2 / 13
İstanbul'da psikopat ağabey dehşeti: Kardeşine kızdı mahalleyi ateş çemberine aldı - Resim: 3

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

3 / 13
İstanbul'da psikopat ağabey dehşeti: Kardeşine kızdı mahalleyi ateş çemberine aldı - Resim: 4

İtfaiye ekipler alevlerin sardığı 3 araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. 

4 / 13