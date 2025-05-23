İstanbul'da restoran alev alev yandı
Mecidiyeköy'de bir restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. Restoranının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
Yangın, Mecidiyeköy Raşit Rıza Sokak'ta bulunan bir restoranda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Çalışanların müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. İş yerinde hasar oluştu.
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