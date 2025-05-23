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İstanbul'da restoran alev alev yandı

Mecidiyeköy'de bir restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. Restoranının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da restoran alev alev yandı - Resim: 1

Yangın, Mecidiyeköy Raşit Rıza Sokak'ta bulunan bir restoranda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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İstanbul'da restoran alev alev yandı - Resim: 2

Çalışanların müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da restoran alev alev yandı - Resim: 3

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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İstanbul'da restoran alev alev yandı - Resim: 4

Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. İş yerinde hasar oluştu. 

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