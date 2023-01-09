İstanbul'da Riva Deresi siyaha büründü
İstanbul Beykoz'daki Riva Deresi'nin rengi siyaha dönüştü. Ekipler dereden numune alarak inceleme başlattı.
Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden Karadeniz'e dökülen Çayağzı Deresi olarak da bilinen Riva Deresi yine siyaha dönüştü.
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Deredeki renk değişiminin yanı sıra, kıyıya yakın noktalarda su yüzeyinde görülen yağ benzeri katmanlaşmalar ve kıyı çevresine bırakılmış atıklar da dikkat çekti.
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Kokunun da yayıldığı dereyle ilgili artan şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler derenin belirli noktalarından su ve zemindeki çamurdan numune alarak çalışma başlattı.
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Derede görülen siyah rengin, laboratuvarda yapılacak testler sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.
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