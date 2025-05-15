İstanbul'da rögarda patlama! Mahalle savaş alanına döndü

Mahalle sakini Zehra Erbil, “Çok büyük bir gürültü oldu. O anda eşime seslendim, çabuk deprem oluyor dışarıya çıkamayacağız, çok kötü burası dedim. O da bana 'Deprem değil başka bir şey' dedi. Binanın çöktüğünü zannettim. O anda cama koştum, gri bir bulut, toprak parçaları havada. Altyapı çalışmaları bir türlü bitmedi, 20 gündür bir aya yakın oldu devam ediyor. Bayağı bir mağdur olduk çalışmalardan" ifadelerini kullandı. (DHA)