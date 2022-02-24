İstanbul'da Rusya protestosu

KONYA'DAKİ UKRAYNALILAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Konya Ukraynalılar Derneği üyeleri de açıklama yaptı. Basın toplantısı Ukrayna milli marşının okunmasıyla başlarken, dernek üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Dernek Başkanı Alina Göçer yaptığı açıklamada, “Biz Konya’da yaşayan Ukraynalılarız. Bugün kendi ülkemize destek olmak için toplandık. Ellerimizde Ukrayna bayrağını tutuyoruz. Rus saldırgan askeri operasyonunun amacı, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna topraklarının gücünü ele geçirmek ve işgal kontrolünü kurmaktır. Bu bir savaş eylemidir, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine bir saldırıdır. Bu korkunç saldırıya karşı Ukrayna, uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını kullanmıştır" dedi.