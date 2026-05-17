İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında korkunç kaza: Tüm hızıyla dükkana daldı, bir anda yangın çıktı!
İstanbul Şişli’de sabahın ilk ışıklarında kontrolden çıkan bir lüks otomobil, Büyükdere Caddesi üzerindeki bir dükkana girdi. Çarpmanın şiddetiyle alev alan araç ve dükkan kullanılamaz hale gelirken, kazada biri yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Şişli Büyükdere Caddesi'nde sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks bir otomobil dükkana girdi.
. Çarpışmanın hemen ardından hem otomobil hem de dükkan alevlere teslim olurken, araç içerisinde bulunan biri yabancı uyruklu iki kişi yaralı olarak kurtarıldı
Esentepe Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki iş yerine hızla daldı. Çarpma anında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek hem lüks aracı hem de dükkanı sardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.
