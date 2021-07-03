İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti
İstanbul için yapılan uyarıların ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini gösterirken birçok evi su bastı.
İstanbul Şile'de etkili olan sağanak dereleri taşırdı, çok sayıda ev sular altında kaldı.
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Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.
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Şile Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere taştı. Sel suları evlerde su baskınına neden oldu.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardı.
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