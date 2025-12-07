İstanbul'da sağanak yağış kabusu: Yol çöktü; araçlar dereye düştü!

SARIYER’DE METREKAREYE 50.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteorolojik verilere göre, 7 Aralık saat 06.00'da yapılan ölçümlerde son 24 saatte İstanbul’da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer’e düştüğü öğrenildi. Sarıyer’i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar izledi. İstanbul Havalimanı bölgesinde 30.2 kilogram, Bakırköy’de 29.2 kilogram, Ümraniye ve Üsküdar’da ise 23 kilogram yağış kaydedildi.