İstanbul'da sağanak yağış kabusu: Yol çöktü; araçlar dereye düştü!
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu. Sarıyer'de sağanak yağışın ardından yol çöktü. Çökme sırasısında bir pikap ve kamyonet dereye düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için ‘sarı’ kodlu uyarısının ardından dün gece başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.
Sarıyer Uskumruköy'de sağanak yağışın ardından yol çöktü. Çökme sırasında bir pikap ve kamyonet dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
SARIYER’DE METREKAREYE 50.8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteorolojik verilere göre, 7 Aralık saat 06.00'da yapılan ölçümlerde son 24 saatte İstanbul’da en fazla yağışın metrekareye 50.8 kilogram ile Sarıyer’e düştüğü öğrenildi. Sarıyer’i 33.5 kilogram ile Beykoz, 32.2 kilogram ile Üsküdar izledi. İstanbul Havalimanı bölgesinde 30.2 kilogram, Bakırköy’de 29.2 kilogram, Ümraniye ve Üsküdar’da ise 23 kilogram yağış kaydedildi.