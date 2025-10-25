İstanbul'da sağanak yağışta yol çöktü, bir taksi takla attı
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Vatan Caddesi’nde yolda çökme meydana geldi. Şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkan taksi takla attı. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi’nde sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çökmesi meydana geldi.
1 / 9
Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Gece boyu etkisini sürdüren ve yer yer sellere neden olan yağış nedeniyle meydana gelen çökme sırasında seyir halindeki bir ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca ters dönerek takla attı.
2 / 9
İhbar üzerine çöken yolun bulunduğu yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 9
Ekiplerin yardımıyla taksinin içerisinden çıkarılan sürücü A.Y. (62) kazadan yaralı olarak kurtulurken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4 / 9