İstanbul'da sağanak yağışta yol çöktü, bir taksi takla attı

Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Gece boyu etkisini sürdüren ve yer yer sellere neden olan yağış nedeniyle meydana gelen çökme sırasında seyir halindeki bir ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca ters dönerek takla attı.