İstanbul'da ''Şahane Cuma'' çılgınlığı: Sabahın köründe sıraya girdiler

'ÇOĞUNLUK HEP KADINLAR'

Batuhan Ö. "Alışveriş sırasına girdik. Kınamız olduğu için birkaç parça almam lazım. Güvenlik de söyledi sabah 07.30'dan itibaren bekleyenler olmuş. Ben yeni geldim sayılır. Fark ettiyseniz çoğunluk hep kadınlar. Erkek milleti istediğini alıp çıkıyor hemen. Kadınlar gezdikleri için erken gelmeye gerek duyuyorlar bence" dedi. (DHA)