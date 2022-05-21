İstanbul'da şaka gibi olay! Minibüste top mermisi alarmı!
İstanbul Çatalca'da balık tutan bir vatandaş bulduğu top mermisini minibüsle Esenyurt'a getirip arkadaşlarına gösterdi. Top mermisine olay yerine gelen polis ve bomba imha ekipleri tarafından el konuldu.
İstanbul Çatalca'da bir kişi, balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. B.O., mermiyi arkadaşlarına göstermek için kağıda sarıp minibüsle Esenyurt'a getirdi.
1 / 11
B.O.'nun arkadaşlarından birinin tedirgin olması üzerine yapılan ihbar sonucunda top mermisi polis tarafından el konuldu.
2 / 11
Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. B.O., Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tuttuğu sırada top mermisi buldu.
3 / 11
Meraklı genç, top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu.
4 / 11