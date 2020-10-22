İstanbul'da Salacak sahili için oylamaya sunulan 3 proje
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Salacak sahili tasarımları için 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında istanbulsenin.org üzerinden T.C. numaraları ile oy kullanılabilecek. İşte oylamaya sunulan 3 proje...
SALACAK - 4 NUMARALI PROJE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Üsküdar'da Salacak kıyısı için 3 tasarımı İstanbulluların oylamasına sundu.
İstanbullular, T.C. kimlik numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.
İşte oylamaya sunulan 3 projenin görüntüleri...