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  3. 22 Ekim 2020 11:05

İstanbul'da Salacak sahili için oylamaya sunulan 3 proje

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Salacak sahili tasarımları için 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında istanbulsenin.org üzerinden T.C. numaraları ile oy kullanılabilecek. İşte oylamaya sunulan 3 proje...

İstanbul'da Salacak sahili için oylamaya sunulan 3 proje

SALACAK - 4 NUMARALI PROJE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Üsküdar'da Salacak kıyısı için 3 tasarımı İstanbulluların oylamasına sundu.

İstanbullular, T.C. kimlik numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.

İşte oylamaya sunulan 3 projenin görüntüleri...

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İstanbul'da Salacak sahili için oylamaya sunulan 3 proje

SALACAK - 4 NUMARALI PROJE

2/ 30
İstanbul'da Salacak sahili için oylamaya sunulan 3 proje

SALACAK - 4 NUMARALI PROJE

3/ 30
İstanbul'da Salacak sahili için oylamaya sunulan 3 proje

SALACAK - 4 NUMARALI PROJE

4/ 30
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