İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık kamerada

'ÖZENLE BAKIYORDUK'

Görüntüleri izlediğinde çok üzüldüğünü söyleyen Naci A., "Biz iş yerimizi kapattıktan sonra akşam 20.00 gibi aracıyla geliyor. Aracını yanaştırıyor. Sanki daha önce keşif yapmış gibi. Bilinçli geliyor. Bugün çalınan meyve ağacı satılsa para etmez. Gelip bizden isteseydi belki yardımcı olurduk, misafir ederdik. İnsan haliyle böyle bir şeye üzülüyor. Çünkü bu çiçek ve meyve ağaçlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Portakal ağacıydı, güzel bir meyveydi. Özenle bakıyorduk. İnsanlar, baktıkça memnuniyetini dile getiriyordu. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.