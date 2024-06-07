İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı?
İBB, Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Ortaköy Vapur İskelesi önünde su altı temizliği yaparken, denizden çıkanlar herkesi şaşırttı.
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Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda denizde dip temizliği yapıldı. Ortaköy'den denize giren dalgıçlar denizden cam şişe, demir parçası ve taşa sarılmış muska çıkardı. Denizden çıkarılan eşyalar sahilde sergilendi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ ekipleri deniz temizliğinde farkındalığı artırmak için İstanbul Boğazı'nda temizlik etkinliği düzenledi.
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Etkinlik kapsamında Ortaköy'den denize giren dalgıçlar denizde temizlik yaptı. Denizden çıkarılan cam bardak, şişe, demir parçası ve taşa sarılmış muska daha önce çıkarılan malzemelerle birlikte sahilde sergilendi. Dalgıçlar daha sonra denizde Türk bayrağı açtı.
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