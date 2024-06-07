İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı?

Etkinlik kapsamında Ortaköy'den denize giren dalgıçlar denizde temizlik yaptı. Denizden çıkarılan cam bardak, şişe, demir parçası ve taşa sarılmış muska daha önce çıkarılan malzemelerle birlikte sahilde sergilendi. Dalgıçlar daha sonra denizde Türk bayrağı açtı.