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İstanbul'da şehir teröristleri iş yeri kurşunlayıp videoya çektiler!

İstanbul Kadıköy'de haraç almak için bir iş yerini kurşunlayan 2’si yaşı küçük 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerini kurşunlarken cep telefonuyla çekim yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da şehir teröristleri iş yeri kurşunlayıp videoya çektiler! - Resim: 1

Olay, Kadıköy, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem caddesinde bulunan bir işyerinde 7 Nisan Pazartesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

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İstanbul'da şehir teröristleri iş yeri kurşunlayıp videoya çektiler! - Resim: 2

Yaya olarak olay yerine gelen maskeli 2 şüpheli bir süre bekledikten sonra tabancayla iş yerine ateş açtı. Şüpheliler 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

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İstanbul'da şehir teröristleri iş yeri kurşunlayıp videoya çektiler! - Resim: 3

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler S.Y.(16), B.Y.(17), F.İ.(19), E.S.(18) ve M.A.(18) polis tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul'da şehir teröristleri iş yeri kurşunlayıp videoya çektiler! - Resim: 4

Şüphelilerden yaşları küçük olan S.Y. ve B.Y. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

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