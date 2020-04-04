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  3. 04 Nisan 2020 15:51

İstanbul'da semt pazarı tıklım tıklım doldu

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, İstanbul Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

İstanbul'da semt pazarı tıklım tıklım doldu

Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ilk gününde çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebzeleri elleyerek seçti.

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İstanbul'da semt pazarı tıklım tıklım doldu

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında en son, marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığı açıkladı.

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İstanbul'da semt pazarı tıklım tıklım doldu

Ancak yasağın ilk gününde Avcılar'da kurallara uyulmadı. Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekti.

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İstanbul'da semt pazarı tıklım tıklım doldu

Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü.

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