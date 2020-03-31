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  3. 31 Mart 2020 12:23

İstanbul'da semt pazarında ürküten görüntü

İstanbul Sultangazi'de, koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince pazar yerlerinde denetim yapıldı. Pazar alanlarındaki kalabalık dikkat çekerken, kurallara uymayanlar uyarıldı.

İstanbul'da semt pazarında ürküten görüntü

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgesiyle; semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmemesi ve sosyete pazarlarının da geçici süreliğine kapatılması kararı alındı.

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İstanbul'da semt pazarında ürküten görüntü

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri de, genelge kapsamında semt pazarlarında denetim yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci'nin de katıldığı denetimlerde ekipler, kurallara uymayan esnafı uyardı.

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İstanbul'da semt pazarında ürküten görüntü

Maske ve eldiven kullanılması için uyarıda bulunan ekipler, ürünleri seçmemeleri için de müşterileri uyardı. Esnaftan bazılarının kurallara uymadığı görüldü.

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İstanbul'da semt pazarında ürküten görüntü

"YÜZDE 95 KURALLARA UYAN VAR"
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Pazarları İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında denetlemeye çıktık. Pazarlarda genelgeye istinaden tuhafiye ve giyim üzerine satış yapan yerler kapalı. Bunun daha önceden önlemini aldık. Şu anda sebze ve meyve satan esnafımızı denetliyoruz. Maske ve eldiven konusunda hassas olduğumuzu kendilerine ilettik. Yüzde 100 demesek de yüzde 95 kurallara uyan var. İnşallah hep birlikte bu olumsuz durumu aşacağız" dedi.

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