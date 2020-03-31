İstanbul'da semt pazarında ürküten görüntü

"YÜZDE 95 KURALLARA UYAN VAR"

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, "Pazarları İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında denetlemeye çıktık. Pazarlarda genelgeye istinaden tuhafiye ve giyim üzerine satış yapan yerler kapalı. Bunun daha önceden önlemini aldık. Şu anda sebze ve meyve satan esnafımızı denetliyoruz. Maske ve eldiven konusunda hassas olduğumuzu kendilerine ilettik. Yüzde 100 demesek de yüzde 95 kurallara uyan var. İnşallah hep birlikte bu olumsuz durumu aşacağız" dedi.