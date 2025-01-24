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İstanbul'da servis minibüsü dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var

İstanbul yeni güne korkunç bir kazayla başladı. Bir servis minibüsü Tuzla'da 10 metre yüksektlikten dere yatağına düştü. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da servis minibüsü dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

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İstanbul'da servis minibüsü dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İddiaya göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir yat şirketine ait servis minibüsü, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

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İstanbul'da servis minibüsü dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

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İstanbul'da servis minibüsü dere yatağına uçtu: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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