İstanbul'da seyir halindeki metrobüs alev alev yandı
Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Olay saat 18.00 sıralarında İncirli ve Zeytinburnu metrobüs durakları arasında meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motorundan duman çıktığını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
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Yolcular araçtan yaya olarak uzaklaşırken, yangın metrobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
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İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında metrobüs kullanılamaz hale geldi.
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Yangının, aracın klima sisteminden başladığı iddia edildi.
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