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İstanbul'da seyir halindeki metrobüs alev alev yandı

Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 1

Olay saat 18.00 sıralarında İncirli ve Zeytinburnu metrobüs durakları arasında meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motorundan duman çıktığını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. 

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İstanbul'da seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 2

Yolcular araçtan yaya olarak uzaklaşırken, yangın metrobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 

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İstanbul'da seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 3

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında metrobüs kullanılamaz hale geldi. 

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İstanbul'da seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 4

Yangının, aracın klima sisteminden başladığı iddia edildi. 

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