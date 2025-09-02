İstanbul'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı
İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki minibüste yangın çıktı. Alevlere teslim olan minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 11.00 sıralarında Koşuyolu, D-100 Karayolu katılımı Onur Sokak'ta bir minibüste çıktı. İddiaya göre; Y.Y.'nin kullandığı minibüsün motor kısmı seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
Yangının kısa sürede büyümesiyle minibüs alev alev yanmaya başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale etmek için çalışma başlattı.
Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
Yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün alev alev yandığı anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
