İstanbul'da sıcaktan bunalanlar boğazda serinledi

"SUYU GEÇ ISINIYOR, AĞUSTOS'TA EYLÜL'DE ÇOK GÜZEL OLUYOR"

50 yıldır Sarayburnu'nda denize girdiğini söyleyen Mehmet Cesur ise, "Hafta sonu gelmiyoruz, hafta arası geliyoruz. Çünkü burası kalabalık oluyor. Tahminen 50 yıldır buraya geliyorum. Eyüp, Rami'de oturuyorum. Burada 50 derece de olsa sıcaklığı hissetmiyorsun. Devamlı rüzgar esintisi var, şehrin içine girince yanıyorsun. Her semtten gelenler burada buluşuyoruz, stres atıyoruz burada. Hep müdavimlerle dolu. Ben Kuşadası'na gidiyorum, orada da yerim var. Oraya gidene kadar burada giriyorum, orayı kapattıktan sonra tekrar buraya geliyorum. Kasım'a kadar da burada giriyorum. Buranın suyu geç ısınıyor, Ağustos'ta Eylül'de çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.