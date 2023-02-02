İstanbul'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan B.P. ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.P.'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.