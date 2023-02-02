İstanbul'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü
İstanbul Sarıyer'de oto galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, başından vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, 1. Cadde üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan F.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, B.P. ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.
DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan B.P. ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.P.'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu.
Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından F.Y.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.