İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Çıkan çatışmada iki gruptan A.A., H.A. ve N.U. isimli şahıslar silahla vurularak 1 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralı şahıslardan ikisi araç ile olay yerinden kaçarken park halindeki başka bir araca da çarparak kazaya neden oldu.