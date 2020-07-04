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  3. 04 Temmuz 2020 13:10

İstanbul'da Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti!

Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler haftalardır yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.

İstanbul'da Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti!

Olay, Merkez Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup caddede konvoy halinde seyir halde meşale yakarak trafiği durdurdu. 

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İstanbul'da Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti!

Asker konvoyundakiler askere gidecek genci aralarına alarak eğlendiler. Gruptakiler duran trafikte meşaleler yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre sonra araçlarına binenler pencerelerden sarkarak  yollarına devam etti. 

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İstanbul'da Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti!

ASKER KONVOYUDAKİ 5 KİŞİYE TOPLAM 9 BİN 540 TL CEZA KESİLDİ  Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu.

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İstanbul'da Silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması rezaleti!

Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

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