İstanbul'da sır olay: 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
İstanbul Şişli'de arkadaşları tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki D.B adlı genç kadın, evine ölü bulundu. D.B.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında trajik bir olay meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan 34 yaşındaki D.B., arkadaşlarının durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen evinde ölü bulundu. Olay yerine intikal eden doktorun yaptığı ilk incelemelerde genç kadının ölümü şüpheli bulunurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için adli süreç başlatıldı.
D.B.'ye telefonla ulaşamayan ve hayatından endişe eden yakın arkadaşları, durumu netleştirmek adına genç kadının ikamet ettiği daireye gitti. Kapının çalınmasına rağmen içeriden herhangi bir yanıt alamayan arkadaşları, vakit kaybetmeden polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri, çilingir vasıtasıyla daire kapısını açarak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda D.B., lavabo girişinde yerde hareketsiz ve bilinci kapalı bir şekilde yatarken tespit edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde D.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yeri inceleme uzmanlarının ev içerisinde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, herhangi bir intihar ya da veda notuna rastlanmadı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından D.B.’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Doktorun ilk değerlendirmesinde ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)