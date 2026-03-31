İstanbul'da sır olay: Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu
İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin 29 yaşındaki T.Y.'ye ait olduğu belirlendi. T.Y.'nin 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Sabah saat 08.30 sıralarında Maçka Parkı’nda temizlik yapan görevliler çalıların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimliği belirlendi
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 29 yaşında ve 17 ayrı suçtan poliste suç kaydı bulunan T.Y. olduğu belirlendi.
İncelemelerin ardından Y.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.(DHA)
