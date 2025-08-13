İstanbul'da sır ölüm: Yerde yüzüstü yatar halde bulundu
İstanbul Sarıyer'de yaşayan 42 yaşındaki Ş.B., yaşadığı evin yatak odasında yerde yüzüstü yatar halde ölü bulundu.
Olay, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğalgaz şirketi çalışanı Ş.B., işe gitmeyince mesai arkadaşı Y.İ. (27) Bektaş'ı merak etti.
Bunun üzerine cep telefonuyla arayan arkadaşları B.'ye ulaşamadı. Bu kez arkadaşları B.'nin evine gitti; ancak kapıyı açan olmadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
YÜZÜSTÜ YATAR HALDE BULUNDU
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla pencereyi kullanarak daireye girdi. Kapıyı da açan ekipler, yatak odasına girdiklerinde Ş.B.'yi yerde yüzüstü yatar halde buldu. Hareket etmediği belirlenen B.'nin sağlık ekipleri tarafından yapılan incemelerde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında ölümü şüpheli bulunan B.'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. B.'nin vücudunda herhangi bir darp ve kesi izine rastlanmadı.