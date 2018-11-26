İstanbul'da Şişenin Dibi sergisinde ilginç anlar
"Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi'nde "Şişenin Dibi" sergisini açan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, duvara gömülü şişelerin içindeki görsellerle alkolün yol açtığı tahribat anlatmaya çalıştı.
"Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi'nde "Şişenin Dibi" sergisini açan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, duvara gömülü şişelerin içindeki görsellerle alkolün yol açtığı tahribat anlatmaya çalıştı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi'nde "Şişenin Dibi" sergisini açtı. Duvara gömülü alkol şişelerinin içine yerleştirilen alkolün yol açtığı tahribatla ilgili görseller ilgi çekti. Şişelerin dibine bakan vatandaşlar serginin anlamlı olduğunu söyledi.
Yeşilay Cemiyeti "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında İstanbul Karaköy Vapur İskelesi'nde "Şişenin Dibi" sergisini açtı. Duvara gömülü alkol şişelerinin içine yerleştirilen alkolün yol açtığı tahribatla ilgili görseller ilgi çekti. Şişelerin dibine bakan vatandaşlar serginin anlamlı olduğunu söyledi.
Bağımlılıklarla mücadelede etkin çalışmalar sürdüren Yeşilay, 20-26 Kasım tarihlerinde dünya genelinde kutlanan "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Alkolün insanlarda yarattığı tahribata dikkat çekmek isteyen Yeşilay bu doğrultuda Karaköy Vapur İskelesi girişinde duvara gömülü alkol şişelerinin içinde alkolün yarattığı tahribatı gösteren görsellerin olduğu sergi açtı.