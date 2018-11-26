İstanbul'da Şişenin Dibi sergisinde ilginç anlar

Bağımlılıklarla mücadelede etkin çalışmalar sürdüren Yeşilay, 20-26 Kasım tarihlerinde dünya genelinde kutlanan "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Alkolün insanlarda yarattığı tahribata dikkat çekmek isteyen Yeşilay bu doğrultuda Karaköy Vapur İskelesi girişinde duvara gömülü alkol şişelerinin içinde alkolün yarattığı tahribatı gösteren görsellerin olduğu sergi açtı.

