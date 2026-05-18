İstanbul'da sit alanında çevre katliamına suçüstü!
İstanbul Beykoz'da sit alanına kaçak hafriyat dökümü yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Kaçak döküm yapan araçlara 115 bin lira ceza kesilirken, şirket yetklisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Beykoz'da koruma altındaki sit alanına kaçak hafriyat dökümü yapan suç şebekesi, dron destekli operasyonla suçüstü yakalandı. Daha önce mühürlendiği belirlenen işletmenin sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şirket sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hareket eden emniyet güçleri, Riva'daki bir sit alanına ruhsatsız bir işletme tarafından kaçak hafriyat döküldüğü ihbarı üzerine geniş çaplı bir inceleme başlattı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli gerçekleştirdiği havadan denetimlerde, sit alanına atık bırakan 2 tır ve 1 iş makinesi suçüstü tespit edildi.
Çalışmaların devamında söz konusu araçların bir iş yerine giriş yaptığı belirlendi. İş yerine yapılan baskında iş yeri yetkilisi C.A. (44), TIR'ları kullanan İ.F. (47) ve A.Ü. (47), hafriyat alanında iş makinesi kullanan M.A. (43) gözaltına alındı. İş yeri sahibi M.A. (32) ise Riva'da yakalandı.
'Çevrenin kasten kirletilmesi ve sit alanına müdahale' ve 'Mühür fekki' suçlarından hakkında işlem yapılan İ.F., A.Ü. ve M.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, M.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. C.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, 'plakasız araç kullanmak', 'sürücü belgesi sertifikasını dönüştürmemek' maddelerinden 115 bin 258 lira idari para cezası uygulanırken, araçlar 30 gün süre ile trafikten menedildi. Ayrıca iş yerinin de 19 Nisan'da Beykoz Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği belirlendi.