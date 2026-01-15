İstanbul'da sitede patlayan kargonun altından ''husumet'' çıktı!
İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü bir sitenin güvenlik noktasında patlayarak 3 kişinin yaralanmasına yol açan kargo paketini gönderen kişi de gönderme nedeni de ortaya çıktı.
Olay, 11 Ocak Pazar günü saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, kurye tarafından site girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, kargo paketini teslim eden kurye E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Paketi teslim eden kurye E.C.'nin telefon trafiği üzerinde yapılan incelemede, kuryeyi arayan şahsın M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
M.K. isimli şahısla bağlantılı olan S.A., A.Ç., A.A., ile M.K.'nin saklanmasına yardım eden C.G. isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli bulundukları adreste yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.