İstanbul'da sitenin mescidinde kan donduran vahşet! Hepsi parçalanmış halde bulundu
İstanbul Başakşehir’de bir sitede yaşanan olay, vicdanları sızlattı. Sahipleri tarafından aranan 4 yavru kedi, sitenin mescit olarak kullanılan bölümünde parçalanmış halde bulundu. Anne kedinin davranışlarından şüphelenen site sakinlerinin araştırmasıyla ortaya çıkan dehşet sonrası polis ekipleri site yöneticisini ifadeye götürdü.
İstanbul Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan bir sitede dün akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir süredir kayıp olan yavru kedilerini arayan sahipleri, bina girişindeki mescitten gelen kokular ve anne kedinin dinmeyen miyavlaması üzerine acı gerçekle yüzleşti.
Yeni doğmuş 4 yavru kedinin sesini mescit olarak kullanılan kapalı alandan duyan kedi sahipleri, kapının kilitli olması üzerine çilingir çağırdı. İçeri girildiğinde karşılaşılan manzara ise kan dondurdu. Yavru kedilerin derilerinin yüzüldüğü ve kuyruklarının koparılarak işkenceyle öldürüldüğü tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Olayın yaşandığı alanın anahtarının kendisinde olduğu belirtilen site yöneticisi Şafak B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Site sakinleri, mescit kapısının normalde kurutma amacıyla açık bırakıldığını ancak son iki gündür kilitli olduğunu ifade etti.
Vahşete tepki gösteren bina sakinleri, ne blok girişinde ne de koridorlarda güvenlik kamerası bulunmamasından şikayetçi. Görgü tanıkları, "İçeride kedilerin derilerini kesmişler, kuyruklarını koparmışlar. Bunu bir hayvanın yapmış olması imkansız, ses bile duyulmadı" diyerek olayın organize bir işkence olduğunu savundu.