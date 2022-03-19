İstanbul'da skandal olay! Öğretmenden, erkek öğrencilerine iğrenç taciz: ''Seks tanrıçasıyım...''
İstanbul'un köklü kolejlerinden biri öğretmenin, erkek öğrenclerine karşı tacizi ile çalkalanıyor. İşte iğrenç tacizin tüm detayları...
İstanbul'un köklü kolejlerinden biri bu taciz olayıyla sarsıldı. Ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı.
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tv100'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre İstanbul'un köklü kolejlerinin birinin Çekmeköy kampüsü taciz olayı ile çalkalanıyor.
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Erkek öğrenciler öğretmenlerinin kendilerine karşı farklı davranışlarını fark edince bunu ailelerine anlattı.
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Ailelerin devreye girmesiyle okul yönetimi öğretmeni disiplin kuruluna çağırdı.
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