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  4. İstanbul'da skandal olay! Öğretmenden, erkek öğrencilerine iğrenç taciz: ''Seks tanrıçasıyım...''

İstanbul'da skandal olay! Öğretmenden, erkek öğrencilerine iğrenç taciz: ''Seks tanrıçasıyım...''

İstanbul'un köklü kolejlerinden biri öğretmenin, erkek öğrenclerine karşı tacizi ile çalkalanıyor. İşte iğrenç tacizin tüm detayları...

İstanbul'da skandal olay! Öğretmenden, erkek öğrencilerine iğrenç taciz: ''Seks tanrıçasıyım...'' - Resim: 1

İstanbul'un köklü kolejlerinden biri bu taciz olayıyla sarsıldı. Ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı.

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İstanbul'da skandal olay! Öğretmenden, erkek öğrencilerine iğrenç taciz: ''Seks tanrıçasıyım...'' - Resim: 2

tv100'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre İstanbul'un köklü kolejlerinin birinin Çekmeköy kampüsü taciz olayı ile çalkalanıyor.

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İstanbul'da skandal olay! Öğretmenden, erkek öğrencilerine iğrenç taciz: ''Seks tanrıçasıyım...'' - Resim: 3

Erkek öğrenciler öğretmenlerinin kendilerine karşı farklı davranışlarını fark edince bunu ailelerine anlattı.

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İstanbul'da skandal olay! Öğretmenden, erkek öğrencilerine iğrenç taciz: ''Seks tanrıçasıyım...'' - Resim: 4

Ailelerin devreye girmesiyle okul yönetimi öğretmeni disiplin kuruluna çağırdı.

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