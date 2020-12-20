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  3. 20 Aralık 2020 23:41

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli anlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üçüncü defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Çoğu yerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde ise çocuklar yasağa rağmen sokakta oynadı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli anlar

Bazıları halı sahada top oynarken bazıları da yolda ateş yakarak ısındı. O anlar ise kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin sokağa girdiğini gören çocuklar, sağa sola kaçıştı. Çocuklar, polis gittikten sonra ise sokakta oynamaya devam etti.

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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli anlar

Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı | Video

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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli anlar

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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli anlar

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