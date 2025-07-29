İstanbul'da sokak ortasında güpe gündüz kadına şiddet: Silahla tehdit edip dövdü
İstanbul'da 27 yaşında olduğu öğrenilen genç bir kadın güpegündüz sokak ortasında eli silahlı eski sevgilisi tarafından darp edildi. Korkunç görüntüler infial yaratırken saldırgan da yakalandı.
Kaynak: DHA
İstanbul Ümraniye'de bir kişi elindeki silahla sokak ortasında bir kadını darbetti. Şüphelinin kadının başına silah dayadığı ve kadını tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay 27 Temmuz Pazar günü Ümraniye’de meydana geldi. Elinde silah bulunan şüpheli F.C. (27) isimli kadını sokak ortasında darbetti. Tekme ve tokatlarla kadına saldıran şüpheliye, çevredeki bir kişi engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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Darbedilen kadın yerde oturduğu sırada şüpheli bu kez kadının kafasına silah doğrulttu.
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Olayı gören bir çevre sakini bağırarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Çevreden geçen bir kişi yanına geldiği şüpheliyi ikna etmeye çalıştı ardından da şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
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