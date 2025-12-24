  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da sokak ortasında inşaat gürültüsü kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul Avcılar'da inşaat gürültüsünden rahatsız olan bir kişi, işçilere tepki gösterirkentartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopalı kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bigliye göre inşaatın karşısındaki binada oturan kişi, çalışmalardan kaynaklanan gürültüden rahatsız oldu. 

İşçilere küfrettiği öne sürülen kişi ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarak kavgaya dönüştü. Kavga sırasında inşaat iskelesinden inen bir işçi eline aldığı sopayla saldırdı. 

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

