İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti

Şahıs daha sonra eşini boynundan ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.