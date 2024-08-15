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İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti

Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti - Resim: 1

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (27) kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Ö.A. (23) ile sokak ortasında tartıştı.

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İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti - Resim: 2

Şahıs daha sonra eşini boynundan ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi yakalayarak darp etti. İhbar üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti - Resim: 3

Şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, kadının cenazesi ise adli tıp morguna kaldırıldı.

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İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti - Resim: 4

Öte yandan kadının yerde kanlar içinde yattığı ve şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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