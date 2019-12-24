İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada!
İstanbul Ümraniye'de bir kişi herkesin içinde eşine peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş, olaya müdahale etti. Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi.
Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı.