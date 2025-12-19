  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da sokak ortasında satırlı kavga kamerada

İstanbul Avcılar'da yıkım çalışmalarına başlanan bir binada, hurdaların sökümünü yapan işçiler arasında çıkan satırlı kavga kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, Ambarlı Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşaltılan ve yıkımına başlanması planlanan binada, ikinci el olarak satılabilecek malzemelerin sökümüne başlandı. 

Çalışmalar sırasında işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 

Sokağa taşan tekme ve yumruklu kavgada, işçilerden biri eline aldığı satırla diğer işçileri kovaladı. 

Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kavga bir süre sonra sona erdi. (DHA)

